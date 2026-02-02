Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Jhon Duran'ın sözleşmesi feshediliyor... Duran'ın yerine Cherif Siddiki'yi transfer eden sarı-lacivertlilerin, kalan sürede bir forvetle daha anlaşması bekleniyor.

Ara transfer döneminin sonuna yaklaşırken Fenerbahçe'de büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Kadrosunda revizyona giden sarı-lacivertliler, sezon başında Al Nassr'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ve oldukça yüksek maliyetlere getirdiği Jhon Duran'ın sözleşmesini feshediyor.

LİLLE TALİPLERDEN BİRİ

Fenerbahçe ile olan sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Jhon Duran, Kocaelispor maçı kadrosundan çıkarıldı. Sarı-lacivertliler, Jhon Duran'ın kiralık sözleşmesini feshetmek için resmi görüşmelere başladı.

Jhon Duran'ı 1 yıllığına kiralayan Fenerbahçe Kolombiyalı yıldızın Al Nassr'da kazandığı maaşın tamamını ödemeyeceği bir sözleşmeye imza attığı biliniyor. Bu ücretin 20 milyon Euro olduğu ve Kanarya'nın 6 milyon euro da menajerlik ücreti ödediği belirtiliyor.

22 yaşındaki Kolombiyalı golcünün sarı-lacivertlilerle sözleşmesini feshetmesinin ardından kendisine talip olan takımlardan biriyle anlaşması bekleniyor.

Kolombiyalı golcüye talip olan takımlardan biri Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille.