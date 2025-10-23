UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Almanya temsilcisi Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Stuttgart maçını Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Dinamo Zagreb'e deplasmanda 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, taraftarının önünde karşılaştığı Fransa temsilcisi Nice'i 2-1 yenerek lig aşamasındaki ilk galibiyetini almıştı.
İlk maçında Celta Vigo'yu evinde 2-1'le geçen Stuttgart ise 2. hafta mücadelesinde İsviçre ekibi Basel'e deplasmanda 2-0 kaybetti.