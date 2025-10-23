UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Almanya temsilcisi Stuttgart'ı 1-0 mağlup etti.

Oldukça stresli geçen karşılaşmanın son dakikalarında İsmail Yüksek ile Deniz Undav arasında gerginlik tırmandı. Sözlü başlayan tartışma, fiziksel temasa dönüştü. İsmail Yüksek'in oldukça sinirli olduğu gözlenirken, milli futbolcu takım arkadaşları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Diğer futbolcuların araya girmesiyle iki futbolcu birbirinden uzaklaştırıldı.

Yaşanan gerilim sonrası hakem iki futbolcuya da sarı kart gösterirken, İsmail Yüksek, Deniz Undav'a "Burası Kadıköy, buradan çıkış yok" tezahüratı yapan tribünleri işaret ederek, susmasını işaret etti.

Maçın bitiş düdüğü sonrası da ikili arasındaki gerilim devam ederken, saha bir anda karıştı. Fenerbahçe taraftarları, Deniz Undav'a tepki gösterirken, tırmanan gerilim bir süre devam ettikten sonra sona erdi.