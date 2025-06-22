Yeni sezon hazırlıklarına 6 Temmuz’da başlayacak Fenerbahçe’de gerekli takviyelerin yapılmaması taraftarlar arasında tedirginlik yarattı. Futbolun başına geçen Devin Özek, takımdan ayrılan isimlerin yerini henüz dolduramadı. Menajerler hemen hemen her gün yeni yıldızlar öneriyor, görüşmeler başlıyor ancak beklenen somut adımlar bir türlü atılamıyor.

FORVETTE PLAN KİRALIK

Forvetteki 1 numaralı hedef Jhon Duran ve kulübü Al Nassr ile pazarlık sürüyor. 21 yaşındaki Kolombiyalı forvetin aklında 5 büyük lig olsa da bu transfere kiralama bedeli ve maaş dahil 16 milyon Euro’luk bütçe ayrıldı. Alternatif forvet Everton’dan Beto. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki Portekizli yıldız için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı.

RAKAMLAR ÇOK YÜKSEK

Kanat forvet konusunda iki isim ön plana çıktı. PSV Eindhoven’ın 30 milyon Euro’luk yıldızı Johan Bakayoko ile Nottingham Forest’ın 15 milyon Euro’luk piyasa değerine sahip oyuncusu Jota Silva’nın da satın alma opsiyonuyla kiralanması düşünülüyor. Orta saha transferinde Zenit’te forma giyen Wendel’e kanca atıldı. Pazarlığı Rus kulübüyle iyi ilişkileri olan Başkan Ali Koç yürütüyor.