UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ile maçında, temsilcimiz Fenerbahçe, Portekiz ekibi Benfica'yı, Chobani Stadı'nda ağırladı.
Fenerbahçeli taraftarlar maç öncesi Filistin bayrakları açtı. Karşılaşma öncesinde de tribünlerde "Stop The Genocide In Gaza! Free Palestine!" pankartı açıldı.
Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar, Benfica maçına yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşmadan saatler önce stat ve çevresinde toplanan sarı-lacivertliler, tezahüratlar eşliğinde maçın havasını yaşadı.
Müsabaka öncesinde oyuncularını tek tek tribünlere çağıran Fenerbahçeli taraftarlar, tribünleri tamamen doldurdu. Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşma öncesinde koreografi gösterisi gerçekleştirdi.