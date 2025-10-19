Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan ve oyuna 78. dakikada Dorgeles Nene'nin yerine dahil olan Sebastian Szymanski, Fenerbahçe taraftarının tepkisiyle karşılaştı. Polonyalı yıldız ayağına topu her aldığında taraftarlar tarafından ıslıklandı.

Ancak maçta son dakikalar oynanırken taraftarın tepkisi iyice arttı. Fred'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Sebastian Szymanski'nin bomboş durumda yaptığı vuruş büyük farkla auta gitti. Bu vuruşun ardından taraftarlar, 26 yaşındaki futbolcuyu yuhalayarak tepkilerini gösterdi. Bu pozisyonun ardından Sebastian Szymanski topa her dokunduğunda tribünlerden oldukça gürültülü protesto sesleri yükseldi.

Karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrasında da taraftarların tepkisi devam ederken, Sebastian Szymanski'nin moralinin bir hayli bozulduğu gözlendi. Polonyalı yıldızı takım arkadaşları teselli etmeye çalıştı.