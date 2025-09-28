Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Antalyaspor'u konuk etti. Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-0 kazandı.

İlk yarısı golsüz berabere biten karşılaşmada Fenerbahçe'nin gollerini 65. dakikada penaltıdan Anderson Talisca ve 90+2. dakikada Sebastian Szymanski kaydetti.

Fenerbahçeli taraftarlar, penaltı atışı için topun başına gelen Anderson Talisca'ya tepki gösterdi. Maçın 62. dakikasında sarı-lacivertlilerin kazandığı penaltı atışı için topun başına gelen Anderson Talisca'ya tribünler ıslıklarla tepki koydu. Fenerbahçeli oyuncular tribünlere sakin olmaları için işaret ettikten sonra tribünler oyuncuya tezahüratlarla destek verdi.

Fenerbahçe taraftarları ayrıca, hakem Ali Yılmaz'ın ilk yarının tamamlandığını gösteren düdüğü ile birlikte futbolcuları protesto etti. Soyunma odasına yönelen Fenerbahçeli futbolculara ıslıklarla tepkisini gösteren sarı-lacivertli taraftarlar, sadece İsmail Yüksek'i alkışlayarak destek verdi.

İkinci yarıda bulduğu gollerle galibiyete ulaşan Fenerbahçe'de taraftarlar, maçın son düdüğü ile birlikte büyük coşku yaşadı.