Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Galatasaray'ı konuk ettiği maçta sarı-lacivertli taraftarlar, Faslı yıldız Youssef En-Nesyri'ye tepki gösterdi.
İlk 11'de başladığı maçta etkisiz bir görüntü sergileyen Youssef En-Nesyri, 63. dakikada yerini Jhon Duran'a bıraktı. 28 yaşındaki futbolcu oyundan çıkarken tribünlerin protestosu ile karşı karşıya kaldı.
Oyun alanını terk ederken Fenerbahçe taraftarı tarafından ıslıklanan Youssef En-Nesyri'nin oldukça moralsiz olduğu gözlendi.
Youssef En-Nesyri, 2024 yılının yaz transfer döneminde Sevilla'dan 19.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye imza atmıştı.