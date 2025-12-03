Fenerbahçe’de En-Nesyri’nin geleceği merak ediliyor… Devre arasında golcü takviyesi yapmayı planlayan sarı lacivertlilerde ayrılık yaşanabilir. Son oynanan Galatasaray derbisinde tribünler tarafından ıslıklanan golcü oyuncuya Avrupa devlerinden talipler ver.

İtalya Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Milan ve Roma, devre arası forvet takviyesi listesine Youssef En-Nesyri'yi de ekledi. Her iki kulübün de Fenerbahçe'ye resmi teklif yapmaya hazırlandığı belirtiliyor. Faslı oyuncuya İtalya’nın yanı sıra İngiltere’den de taliplerin olduğu iddia ediliyor.

28 yaşındaki En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda, 23 maçta 8 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.