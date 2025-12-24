İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a, sarı-lacivertli taraftarlar destek verdi.

Chobani Stadyumu çevresinde toplanan Fenerbahçe taraftarları, Saran için "Oley oley Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

Bir grup taraftar da Maslak İl Jandarma Komutanlığı önünde Saran'a destek vermek için toplandı. Taraftarlar burada da "Oley oley Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran" tezahüratları yaptı.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Sadettin Saran'ın gözaltına alınması ile ilgili "Emniyet güçleri tarafından başkanımız gözaltına alındı. Yönetim ve taraftarlarımız olarak burada toplandık. Yüce Türk adaletine inanıyoruz, içerden haber bekliyoruz. Taraftarlarımıza sesleniyoruz; sakin olun, rahat olun. Yönetim kurulu olarak gerekenleri yapıyoruz ve takip ediyoruz. Taraftarlarımız kesinlikle sakin olsun. Açıklamaları saatler ilerledikçe sizlerle paylaşacağız. Lütfen taraftarımız sakin olsun. Fenerbahçe camiasında herkes ayaklanmış durumda. Herkes birlikte. Bütün gelişmeleri kendi aramızda konuşuyoruz. Herkes bir şeyler yapmak istiyor" açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında "uyuşturucu madde temin etmek" ve "uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak" suçlarından soruşturma başlatılan Saran'ın ifadesinin alınması için adliyede hazır edilmesi talimatı verilmişti.

Yurt dışında bulunan ve İstanbul'a gelen Saran, 20 Aralık'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade vermişti.

Saran, savcılıktaki sorgusunun tamamlanmasının ardından saç ve kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na (ATK) sevk edilmişti.

Burada işlemleri tamamlanan Saran, yeniden İstanbul Adliyesi'ne getirilmişti.

Saran, "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu madde kullanma" ve "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçlarından yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş ve hakimlikçe hakkında talep doğrultusunda adli kontrol tedbiri kararı verilmişti.

ATK tarafından hazırlanan raporda, Saran'ın saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif çıkmış, kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise test sonucunun negatif olduğu tespit edilmişti.