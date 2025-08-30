Mourinho ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına başlayan sarı lacivertliler için İspanyol medyasından flaş bir iddia geldi.

Fenerbahçe teknik direktörlüğü için İsmail Kartal’ın ismi sıklıkla anılsa da yabancı isimler de gündeme geldi. Marca'nın haberine göre; Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, yeni teknik direktörünü belirledi. Bu kapsamda sarı lacivertliler Alman hoca Roger Schmidt ile görüşmelere başladı.

58 yaşındaki Schmidt, geçen yıl Portekiz ekibi Benfica ile yollarını ayırmıştı. Benfica'da 115 maçta görev yapan Roger Schmidt, 2.26 puan ortalamasını tutturmuştu. Tecrübeli teknik direktör, yaklaşık bir yıldır takım çalıştırmıyor.