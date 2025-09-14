Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk ediyor. Chobani Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçını hakem Ozan Ergün yönetiyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya elenmesinin ardından teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, milli ara öncesinde ligdeki Gençlerbirliği müsabakasına Zeki Murat Göle yönetiminde çıkmıştı. Milli arada İtalyan teknik adam Domenico Tedesco'yu takımın başına getiren Fenerbahçe, genç çalıştırıcı yönetimindeki ilk karşılaşmasına Trabzonspor karşısında çıkıyor.
Ligde bir maç eksiği bulunan Fenerbahçe, 7 puan ve averajla 5. sırada yer alıyor.
Ligin ilk 4 haftasında 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak 10 puanla 2. sırada bulunan Trabzonspor ise zorlu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında 680 gün sonra galibiyet elde etmeye çalışacak. İstanbul'un üç büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz ekibi, daha sonra 3 puan sevinci yaşayamadı.