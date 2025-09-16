Süper Lig’in 5’inci haftasında oynanan Beşiktaş-RAMS Başakşehir ile Fenerbahçe-Trabzonspor maçlarındaki pozisyonlarla ilgili sahada inceleme yapılan VAR kayıtları açıklandı.

Fenerbahçe’nin Trabzonspor’u konuk ettiği karşılaşmanın 11’inci dakikasında bordo-mavili ekipte sol tarafta topla buluşan Olaigbe’nin ceza sahasına yaptığı ortada Onuachu’nun kafa vuruşunda top üst direkten ağlara gitti. Hakem Ozan Ergün, VAR uyarısının ardından pozisyonu izledi ve Onuachu’nun Skriniar’a faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

Bu pozisyonun VAR konuşmaları şu şekilde:

VAR: Ozan hocam VAR konuşuyor.

HAKEM: Evet.

VAR: App’deki faul için sana sahada inceleme öneriyorum.

HAKEM. Okay tamam.

VAR: Önce temas noktasını göstereceğim.

HAKEM: Evet görüyorum temas noktasını.

VAR: Şu an temas noktası şimdi loop’ta oynatıyorum.

HAKEM: Tamam. App’yi gösterir misin?

VAR: Hemen onu da gösteriyorum.

HAKEM: Pozisyonu akıtır mısın? Tamam golü iptal ediyorum. 30 numaraya sarı kart gösteriyorum. Orta sahadan Fenerbahçe lehine faulle başlıyorum.

VAR: Konfirmedir.

OKAY YOKUŞLU’NUN KIRMIZI KART POZİSYONU

Karşılaşmanın 17’nci dakikasında Trabzonspor’da Okay Yokuşlu, orta sahada Kerem Aktürkoğlu’na yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. VAR uyarısının ardından pozisyonu izleyen hakem Ozan Ergün, Okay Yokuşlu’ya kırmızı kart gösterdi ve Trabzonspor, 19’uncu dakikada 10 kişi kaldı.

Bu pozisyonun VAR konuşmaları şu şekilde:

VAR: Ozan hocam VAR konuşuyor.

HAKEM: Evet.

VAR: Potansiyel kırmızı kart için sana sahada inceleme öneriyorum.

HAKEM: Okay.

VAR: Temas noktasını göreceksin.

HAKEM: Başka açı var mı? Diğer taraftan görebileceğim açı.

VAR: Var, oradan da göstereceğim. Burada bileğin burkulduğunu görüyorsun.

HAKEM: Evet, görüyorum şimdi buradan.

VAR: Şimdi oynatacağım sana.

HAKEM: Abi loop alır mısın? Loop al. Okay tamamdır benim için. Sarı kartı iptal ediyorum. 5 numara kırmızı kart.

VAR: Konfirme.