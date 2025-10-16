Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Cem Gölbaşı, İsmail Atan, Süleyman Şahin, Şahin Beyazyıldız, Umut Özaydın ve Hasan Mert Şahin katıldı.

Sanıklar, son sözlerinde üzerlerindeki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.

6 AY 10 AY 5 GÜN HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, Cem Gölbaşı’nı “eziyet” suçundan beraat ettirirken, “birden fazla kişiyle birlikte iş yerinde yağma”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak” suçlarından 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Aynı suçlardan yargılanan sanıklar İsmail Atan, Süleyman Şahin, Şahin Beyazyıldız ve Umut Özaydın ise 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına mahkûm edildi. Şahin Beyazyıldız’ın daha önce sabıkası bulunmadığı gerekçesiyle ceza hükmünün açıklanması geri bırakıldı.

Sanıklar Hasan Mert Şahin ve Yunus Akbalık hakkındaki dava ise “tehdit” ve “eziyet” suçlarından tarafların uzlaşması nedeniyle düşürüldü.

Mahkeme ayrıca Gölbaşı, Atan, Şahin, Beyazyıldız ve Özaydın hakkında “bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme” suçundan hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verdi. Bu sanıklar hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı da karar kesinleşene kadar devam edecek.

Mahkeme başkanı, sanıkların “yağma” suçundan cezalandırılmaması gerektiğini, buna karşılık “bilişim sistemine izinsiz girme” suçundan ceza verilmesi gerektiğini belirterek karara muhalefet şerhi düştü.