Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek lider Galatasaray ile puan farkını 4'e indirdi.

Fenerbahçe tribünleri, teknik direktör Jose Mourinho'ya destek verdi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Antalyaspor maçında Portekizli teknik adam için, "We stand with you (Yanındayız)" pankartı açtı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray derbisinin ardından 4 maç ceza almış, daha sonra Tahkim Kurulu bu cezayı 2 maça düşürmüştü.