UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Fenerbahçe, evinde İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'a 3-0 mağlup oldu. Sarı lacivertliler rövanş öncesinde tur şansını zora sokarken İngilizler, yeni teknik direktörlerine övgü yağdırdı.

Karşılaşmanın ardından İngiliz basını, Forest ile ilk maçına çıkan teknik direktör Vitor Pereira'yı manşetlere taşıdı. Daha önce Fenerbahçe'yi de çalıştıran Vitor Pereira, yeni takımındaki ilk sınavında eski takımını yenerek Ada basınının ilgisini çekti.

BBC'nin haberinde "Vitor Pereira, Nottingham Forest'ın yeni teknik direktörü olarak göreve mükemmel bir başlangıç ​​yaptı ve Avrupa Ligi eleme turu ilk maçında Fenerbahçe'yi rahat bir şekilde mağlup etti. Forest maçın başından sonuna kadar üstünlük kurarak Avrupa kupalarındaki en büyük deplasman galibiyetini elde etti. Ve Premier Lig'deki belki de en riskli göreve atanmasının resmi olarak dört gün önce onaylandığı göz önüne alındığında, Pereira için 2021'de görev yaptığı bir kulübe karşı işler bundan daha iyi gidemezdi". denildi.

Telegraph'taki maç haberinde ise, “Nottingham Forest, Fenerbahçe'yi farklı bir skorla mağlup ederek teknik direktör değişikliğinin işe yaradığını gösterdi. Yani belki de Nottingham Forest'ın bir sezonda üç teknik direktörü birden kovması o kadar da çılgınca bir karar değildi. Forest'ın 4.0 modeli , yeni teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde rüya gibi bir başlangıç ​​yaparak Avrupa Ligi son 16 turuna doğru ilerliyor. Oyuncular da Portekizli teknik direktörün yönetiminde geçen sezonki canlılığı ve kimliği yeniden yakaladı.” ifadeleri yer aldı.

GALİBİYETİ PEREIRA'YA BAĞLADILAR

The Times maçın ardından, Portekizli teknik adama övgü yağdırırken “Nottingham Forest'ın eylül ayından bu yana dördüncü teknik direktörü olan Vitor Pereira, sadece iki antrenmanın ardından İstanbul'da aldığı galibiyetle anında etki yarattı ve bu galibiyet, yeni kulübünü Avrupa Ligi'nde son 16'ya taşıyacak gibi görünüyor. Sürekli değişen teknik direktör kadrosunun yarattığı dramaya rağmen, ya da belki de bu yüzden, Pereira yönetimindeki ilk 60 dakikalık bölüm, takımın bu sezon sergilediği en iyi performanslardan biriydi.” değerlendirmesinde bulundu.

Guardian ise haberde “Nottingham Forest, Fenerbahçe'yi domine ederek Vitor Pereira'ya mükemmel bir başlangıç ​​sağladı. Pereira'nın teknik direktör olarak ilk maçı, Forest'ın Fenerbahçe karşısında aldığı ve Avrupa Ligi son 16 turuna yükselme yolunda önemli bir adım atmasını sağlayan etkileyici galibiyetten daha çarpıcı olamazdı." ifadelerine yer verdi.

Bir başka İngiliz basın kuruluşu Sky Sports ise, “Vitor Pereira, Avrupa Ligi eleme turunda takımını eşleşmede öne geçiren mükemmel bir başlangıç ​​yaptı. Pereira, Nottingham Forest'taki görevine mükemmel bir başlangıç ​​yaptı ve takımı, Avrupa Ligi eleme play-off'unun ilk ayağında Fenerbahçe'yi rahat bir şekilde 3-0 mağlup etti. Sean Dyche'ın yerine sadece dört gün önce atanmasına rağmen Pereira, Forest'ın üç maçlık galibiyetsiz serisini sona erdirerek onları turda avantajlı konuma getirdi." değerlendirmesini yaptı.