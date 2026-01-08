Karşıyaka'nın 18 yaşındaki yıldızı Adem Yeşilyurt'un talipleri artıyor. İzmir ekibinin yöneticileri profesyonel olur olmaz ilk 11’de 5 maçlık performansıyla Süper Lig devlerini peşine takan Adem Yeşilyurt için Trabzonspor’dan sonra Fenerbahçe’yle de görüştü.

Önce Trabzonspor, mali gerekçelerle transferden çekildi. Ardından Fenerbahçe, İzmir ekibi ile yaptığı görüşmelerin ardından tıpkı Trabzonspor gibi mali gerekçeler nedeniyle transferden vazgeçti.

ROTASINI AVRUPA'YA ÇEVİRDİ

Son olarak Fenerbahçe'nin transferinden vazgeçtiği Adem Yeşilyurt, rotasını Avrupa'ya çevirdi. Karşıyaka Başkanı Metin Aygün Cicibaş, Radyospor'da açıklamalarda bulundu.

Aygün Cicibaş, genç futbolcunun transferi için Acun Ilıcalı'nın takımlarından Maribor ile prensip anlaşması sağladıklarını söyledi.

Karşıyaka Başkanı Metin Aygün Cicibaş, "Adem Yeşilyurt'un transferi için Maribor ile prensipte anlaştık. Adem Yeşilyurt transferinde bonservis artı sonraki satıştan yüzde 50 pay yer alacak. Adem, Marimor'dan Hull City'ye transfer olursa 3 milyon Euro ödeme yapılacak. (Sonraki satış yerine) Adem sezonu Karşıyaka'da tamamlayacak. 18.00'deki yönetim kurulu toplantımızda transfere onay verilirse imza süreci başlayacak." dedi.