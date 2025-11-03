Sırbistan basınına göre, eski Sırp milli basketbolcu ve aynı zamanda bir aktivist olan Stimac, dün gece Belgrad’daki RTS binası önünde düzenlenen hükümet karşıtı eylemlere katıldı.

Protesto sırasında çıkan olayların ardından polis, Stimac’ı gözaltına aldı.

Sırbistan İçişleri Bakanlığı (MUP) yaptığı açıklamada, Sırp Parlamentosu önünde kamu düzenini bozmak ve olay çıkarmakla suçlanan 37 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlık ayrıca, eylemlere karıştığı iddia edilen bazı kişilerin de hâlâ arandığını belirtti.

Hükümet yanlısı Sırp gazeteleri, Stimac’ın gün boyu parlamento önünde “şiddeti teşvik ettiği” iddiasıyla Belgrad Yüksek Kamu Savcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındığını yazdı. Savcılığın sorgusunun ardından Stimac tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sırbistan’da son haftalarda artan hükümet karşıtı gösteriler, medyadaki ifade özgürlüğü kısıtlamaları ve siyasi baskılara karşı tepkilerin büyümesine neden olmuştu.

Stimac’ın gözaltına alınması, ülkedeki spor camiası ve insan hakları savunucuları arasında da “ifade özgürlüğüne darbe” olarak yorumlandı.