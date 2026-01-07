Galatasaray ve Fenerbahçe, kanat transferinde karşı karşıya geldi. 19 yaşındaki İlhan Fakili, Clermont ile sezonun ilk yarısında etkileyici bir performans sergiledi (18 maç, 3 gol, 3 asist).

Sözleşmesi Haziran 2027’de sona erecek olan oyuncu için birçok Avrupa kulübü görüşmelere başladı. Galatasaray ve Fenerbahçe, bu kış transfer dönemi yarışında öne geçmek amacıyla Ligue 2 ekibine resmi tekliflerini iletti.

Ancak Clermont yönetimi, menajerliğini Jorge Mendes’in yaptığı genç kanat oyuncusuyla şu aşamada yollarını ayırmayı düşünmüyor.