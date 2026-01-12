Devre arası transferinde fırsat hamlesi de kovalayan Galatasaray ve Fenerbahçe, Tottenham'da forma giyen 20 yaşındaki çok yönlü hücum oyuncusu Mathys Tel’i gündeme aldı. İngiliz ekibinde yeterli süre alamayan ve kiralık olarak ayrılmaya sıcak bakan Tel'i transfer etmek isteyen takımlar arasında Galatasaray ve Fenerbahçe de girdi.

The Guardian'da yer alan habere göre; Tottenham forması giyen Mathys Tel’in, yeterli süre alamaması nedeniyle kiralık olarak takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. 20 yaşındaki Fransız futbolcunun, Bayern Münih’ten 30 milyon sterlin bedelle transfer olmasının ardından teknik direktör Thomas Frank yönetiminde beklediği şansları bulamaması nedeniyle bu kararı aldığı belirtildi.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY DA DEVREDE

Genç forvet için Paris FC’nin yanı sıra Türkiye’den Fenerbahçe ve Galatasaray’ın da sezon sonuna kadar kiralama seçeneğini değerlendirdiği ifade ediliyor. Ayrıca İtalya ve İspanya’dan bazı kulüplerin de Tottenham ile temasa geçtiği belirtilirken, Londra ekibinin Brennan Johnson’ı Crystal Palace’a 35 milyon sterline satmasının ardından Tel’i göndermeye mesafeli yaklaştığı aktarılıyor.

HEDEFİ DÜNYA KUPASI KADROSU

FA Cup’ta Aston Villa’ya karşı oynanan ve 2-1 kaybedilen maçta ilk 11’de sahaya çıkan Tel’in, düzenli forma giyerek Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps’ın Dünya Kupası kadrosuna girme şansını artırmak istediği kaydedildi. Fransa U21 Milli Takımı’nın kaptanlığına da getirilen genç oyuncu, bu sezon Premier Lig’de beş ilk 11 maçında iki gol atarken, sonradan oyuna girdiği dokuz maçta ise bir gol kaydetti.

TOTTENHAM’DA SÜRPRİZ GELİŞMELER

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Tottenham’da kiralık geçiren Tel, Avrupa Ligi finalinde forma şansı bulamamıştı. Ange Postecoglou’nun yerine Thomas Frank’in göreve gelmesinden iki gün sonra Tottenham, oyuncunun bonservisini alma opsiyonunu kullanmıştı. Ancak Tel’in, Eylül ayında Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilmemesi karşısında büyük şaşkınlık yaşadığı ifade ediliyor. Fransız futbolcu, Aralık ayında sakatlanan Dominic Solanke’nin yerine kadroya eklenmişti.