Süper Lig'de ara transfer dönemine sayılı günler kala şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ve Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için kıyasıya rekabete girdi.

Milan forması giyen Christopher Nkunku, her iki takımın da gündemine geldi.

FENERBAHÇE BİR ADIM ÖNDE

İtalyan basınından Repubblica, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Milan forması giyen Christopher Nkunku’yu transfer etmek için yarıştığını yazdı. İki takımın da oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ifade edilen haberde, Süper Lig’de zirve mücadelesi veren iki takımın da hücum hattını güçlendirmek adına Nkunku transferine büyük önem verdiği aktarıldı.

Haberin detaylarında Fransız futbolcu Christopher Nkunku’nun Fenerbahçe’ye Galatasaray’a kıyasla daha yakın olduğu bilgisine yer verildi. Sarı-lacivertlilerin transferde avantajlı konumda bulunduğu ifade edildi.