Süper Lig'de yarış tüm hızıyla devam ederken, kulüpler devre arasında eksik bölgelere takviye yapmak için şimdiden çalışmalarını sürdürüyor.

Yaz transfer döneminde birçok kez Türk kulüpleri ile adı anılan Napoli'nin yıldızı, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemine geldi.

TALEPLERİ KARŞILAMAYA HAZIRLAR

La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre Napoli ile devam etme konusunda gönüllü olmayan Frank Anguissa için iki ezeli rakip harekete geçti. İtalyan basını, iki dev kulübün tecrübeli orta sahayı renklerine bağlamak istediğini iddia etti.

Haberin detayında sezon sonu sözleşmesi sona erecek tecrübeli oyuncunun tek taraflı opsiyonu bulunsa da Napoli'nin yüksek maaş vermek istememesi nedeniyle iki taraf arasında anlaşma sağlanmadığı aktarıldı. Galatasaray'ın Anguissa ile bir süredir ilgilendiği belirtilirken, Fenerbahçe'nin de aynı talepleri karşılayabileceği ifade edildi.

İstanbul kulüplerinin daha yüksek maaş vermesi sebebiyle Anguissa'nın Napoli'den ayrılması beklense de De Bruyne'nin sakatlığından sonra Antonio Conte'nin KAmerunlu oyuncuya ayrılık izni vermeyeceği de aktarıldı.