Fenerbahçe ve Benfica, Juventus forması giyen Kostic için karşı karşıya geldi. Tutto Mercato Web'te yar alan habere göre; sarı-lacivertli ekip, 2024/25 sezonunda takımda forma giyen eski futbolcusu Filip Kostic'i transfer etmek istiyor. Fenerbahçe'nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sırp oyuncuyu bedelsiz kadrosuna katmayı hedeflediği aktarıldı.

RAKİP MOURINHO

Öte yandan 33 yaşındaki oyuncuya Benfica’nın da talip olduğı iddia edildi. Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica'nın da Kostic'in peşinde olduğu yazıldı.

Bu sezon Juventus forması ile 20 maçta süre alan Filip Kostic, bu müsabakalarda 3 gol atıp 1 de asist yaptı.