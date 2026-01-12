Geçtiğimiz Cumartesi Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan Süper Kupa finaline en az saha içi kadar yağmurluklar da konuşulmuştu.

Galatasaray yönetiminin sonradan da özür dilediği ve taraftara dağıttığı yağmurluklar kalitesiz bulunurken Fenerbahçe taraftarına dağıtılan ve aynı zamanda canlı koreografi etkisi yaratan sarı ve lacivert renkli yağmurluklar tam not almıştı.

PİYASADA BULUNAN EN KALİTELİSİ

Galatasaray yönetimi rüzgarda uçma, delinme gibi problemlerle karşılaşılan yağmurluk organizasyonu için taraftardan özür diledi. Fenerbahçe'nin ise piyasada bulunan en kaliteli tek kullanımlık yağmurluğu aldığı iddia edildi. 2-0'lık galibiyetle Fenerbahçe'nin kupaya ulaştığı maçta yağmurluk organizasyonunun detayları merak edildi. Galatasaray’ın dağıttığı yağmurluk fiyatının 30 TL, Fenerbahçe’nin dağıttığı yağmurluk fiyatının ise 138 TL olduğu ortaya çıktı.

TOPLAM MALİYET 15 MİLYON TL

Olimpiyat Stadı'nda 35 bin yağmurluk, 35 bin küçük Fenerbahçe bayrağı ve bin büyük bayrak dağıtıldı.

Toplamda 15 milyon TL tutan maliyetin tamamını Başkan Sadettin Saran karşıladı. Fikir ve organizasyonun sahibi ise yönetim kurulu üyesi Adem Köz oldu.

Adem Köz yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu iş tek bir kişinin değil; yağmurda, soğukta Fenerbahçe için orada olan 35 bin yüreğin, sınır tanımayan tribün emekçilerinin ve birlikte hareket eden büyük bir ekibin işiydi."