Şampiyon olacak kadar güçlü bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdüren F.Bahçe, Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen’in üç yıldızını kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin yeni futbol direktörü Devin Özek, İspanyol sol bek Alejandro Grimaldo (29), İsviçreli ön libero Granit Xhaka (32) ve forvet Victor Boniface (24) ile temas kurdu.

Bayern’in Victor Boniface için 30 milyon Euro bonservis bedeli istediği belirtildi. Sarı-la- civertliler ise G.Saray’ın da transfer gündeminde yer alan Nijeryalı santrforu kiralık olarak kadroya katmak istiyor. F.Bahçe’de Xhaka ile Grimaldo’nun ise bonservisleriyle alınması planlanıyor. Devin Özek’in üç futbolcuyu tanıması, F.Bahçe’nin elini güçlendiriyor.