Fenerbahçe, Süper Lig’de kritik virajda ağır bir yara aldı. Deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelen Sarı-Lacivertliler, büyük çekişmeye sahne olan mücadeleden 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

Şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Fenerbahçe, özellikle son dakikalarda bulduğu fırsatları değerlendiremeyince Antalya’dan 1 puanla dönmek zorunda kaldı.

90+6’DA DİREĞE TAKILDI

Karşılaşmanın son anları adeta nefesleri kesti. 90+6. dakikada ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Nene, sert bir vuruşla kaleyi yokladı. Ancak meşin yuvarlak üst direkten dönerek oyun alanına geri geldi.

Bu pozisyon, hem sahadaki futbolcuları hem de ekran başındaki taraftarları büyük hayal kırıklığına uğrattı. O an, maçın kırılma noktası olarak kayıtlara geçti.

KEREM'İN GÖRÜNTÜSÜ GÜNDEM OLDU

Mücadele sırasında oyundan alınan Kerem Aktürkoğlu, son dakikalardaki pozisyonu yedek kulübesinden takip etti. Direkten dönen topun ardından büyük üzüntü yaşayan milli futbolcunun elleriyle yüzünü kapattığı anlar kameralara yansıdı.

Bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılan kareler arasına girdi. Taraftarlar, Kerem’in hırsı ve aidiyet duygusuna dikkat çekerken, kaçan galibiyetin üzüntüsünü paylaştı.

PUAN FARKI 4'E ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında kritik bir kayıp yaşadı. Lider Galatasaray ile puan farkı 4’e yükseldi.

Ligin son haftalarına girilirken oluşan bu tablo, zirve mücadelesini daha da kızıştırdı. Sarı-Lacivertli camiada ise kaçan galibiyetin ardından moraller bozuldu.