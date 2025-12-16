Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Konyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Archie Brown için açıklama geldi.

Karşılaşmada 48. dakika oynanırken topla birlikte rakip ceza sahasına doğru hareketlenen Archie Brown, Uğurcan Yazğılı'nın müdahalesi ile yerde kaldı. Uğurcan Yazğılı'nın sarı kart gördüğü pozisyon sonrası ilk tedavisi saha içinde yapılan Archie Brown, oyuna devam etti.

Ancak bu pozisyondan 7 dakika sonra topsuz alanda kendisini yere bırakan Archie Brown'a sağlık görevlileri tarafından bir kez daha müdahale yapıldı. Tedavisinin ardından kenara oyuna devam edemeyeceği işaret edilen Archie Brown, 55. dakikada yerini Levent Mercan'a bıraktı. Oyuncunun bugün yapılan kontrollerinde sağ ayak başparmak ekleminde bağ yaralanması olduğu açıklandı. Brown'ın yeşil sahalardan 2 ay uzak kalması bekleniyor.

Fenerbahçe oyuncunun sakatlığı ile ilgili şu açıklamayı yayımladı:

''Futbolcumuz Archie Brown’un dün akşam Tümosan Konyaspor ile oynadığımız maçta ayağına aldığı darbe sonrası Ataşehir Medicana Hastanesi’nde MR’ı çekildi.

Sağ ayak başparmak ekleminde bağ yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.''