Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Diego Carlos, geçen Ocak ayında Aston Villa'dan transfer olmasının üzerinden sadece altı ay geçmesine rağmen Türkiye'den ayrılabilir.

FootMercato'nun haberine göre Lille, eski Nantes oyuncusunu Ligue 1'e geri getirmek istiyor. Haberin detayında satın alma opsiyonlu kiralık teklifi ile Fenerbahçe'nin kapısının çalınacağı aktarıldı.

Deneyimli bir stoper arayan Fransız kulübü, Fenerbahçe'ye geldiğinden beri sadece dört Süper Lig maçına çıkan Brezilyalıyı bu formülle kadrosuna katabilir. Söz konusu haberde eski formuna geri dönmeye hevesli olan oyuncunun, Lille'de form tutmak istediği ve Ligue 1'e dönmek için Dogues ile ön anlaşma sağladığı ifade edildi.