Forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe’nin önüne büyük bir fırsat transferi çıktı: Jhon Duran. Al Nassr’ın ocak ayında 77 milyon Euro’ya kadrosuna kattığı Kolombiyalı forvet, Cristiano Ronaldo ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle gözden çıkarıldı. Portekizli dünya yıldızı, yeni sözleşme için Duran ile birlikte Brozovic ve Laporte’un da gönderilmesini istedi.

MAAŞI 20 MİLYON EURO

Bu isimlerden Jhon Duran, Fenerbahçe’ye önerildi. Teknik Direktör Jose Mourinho’nun fikrini soran sarı-lacivertli idareciler “Hemen alalım” cevabıyla hare kete geçti. 21 yaşındaki oyuncunun 20 milyon Euro’luk maaşının bir bölümünü üstlenme karşılığında Suudi Arabistan ekibine bedelsiz kiralama teklifi yapıldı. Al Nassr’da 47 maça çıkan Duran, 24 kez ağları sarstı.