Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bir yandan da gidecek isimleri belirlemeye başladı. Sarı-lacivertli takımın kadroda düşünmediği Youssef En-Nesyri'ye Premier Lig ekibinden teklif geldi. Everton, Youssef En-Nesyri için Fenerbahçe'ye 20 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu.

EN-NESYRI DE İSTİYOR

İngiliz basınından Sky'in haberine göre Youssef En-Nesyri'nin de Everton'a transfer fikrine olumlu yaklaştığı ifade edildi.

Youssef En-Nesyri, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 karşılaşmada görev aldı. 28 yaşındaki santrfor, bu maçlarda 8 gol atarken 1 asist yaptı. Faslı golcünün Fenerbahçe ile sözleşmesinin 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor.