Euroleague’n,n üçüncü hafta maçında Fenerbahçe Beko ile Sırbistan'ın Kızılyıldız takımı karşılaştı. Sarı lacivertliler Ataşehir'de oynanan maçtan 86-81 mağlubiyetle ayrıldı. Temsilcimiz bu sonuçla birlikte bu sezon Euroleague'de ikinci yenilgisini aldı.
Fenerbahçe Beko’da Talen Horton Tucker 19 sayı-3 asist, Bonzie Colson 19 sayı-2 ribaunt, Mikael Jantunen 15 sayı-5 ribaunt, Devon Hall 9 sayı-4 ribaunt ve Wade Baldwin 8 sayı-8 asist yaptı.
Kızılyıldız’da Chima Moneke 20 sayı-12 ribaunt, Tyson Carter 15 sayı-3 asist, Donatas Motiejunas 13 sayı-6 ribaunt, Codi Miller 10 sayı-7 asist ve Jordan Nwora 11 sayı-4 ribaunt yaptı.