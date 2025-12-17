Eski Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, katıldığı bir Youtube programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Baki, Adana Demirspor’dan Fenerbahçe’ye transfer olan Samet Akaydın’ın transfer süreci hakkında konuşurken Portekizli teknik direktör Jorge Jesus’un bu transferin gerçekleşmesi için büyük baskı yaptığını söyledi. Baki, Jesus’un yönetime “Samet’i almazsanız giderim” şeklinde net ifadeler kullandığını söyledi.

ICARDI FENERBAHÇE'YE TEKLİF EDİLDİ

Baki dikkat çeken bir açıklamayı da Icardi için yaptı.

Baki, "Mauro Icardi ilk ve resmi olarak bize teklif edildi, bu kesin. Ancak biz Icardi’yi istemedik. Teknik ekip ve yönetim, yaşam tarzı nedeniyle uygun bulmadı" dedi.

Fenerbahçe'nin, PSG yetkililerinden gelen teklifi reddettiğini belirten Baki, Icardi’nin avukatıyla yalnızca bir kez iletişim kurduklarını ve transfer hakkında herhangi bir teklif yapılmadığını vurguladı. Baki, Icardi’nin Galatasaray’a gideceğini öğrendiklerinde, yalnızca avukata bilgi almak için bir telefon görüşmesi yaptıklarını belirtti.

ZANİOLO DA ÖNERİLMİŞ

Selahattin Baki, Galatasaray’a transferiyle gündem olan Nicolo Zaniolo’nun Fenerbahçe’ye de önerildiğini açıkladı.

Baki, Zaniolo’nun transferi için Milano’ya tek başına gittiğini ve Zaniolo’nun avukatı ile görüştüğünü söyledi. Fenerbahçe'nin, Zaniolo için 2 milyon Euro'luk bir farkla yüksek bir teklif yapmayı düşünse de, Başkan'ın bu teklife sıcak bakmadığını belirtti. Başkanın içinin rahat olmadığını ve böyle bir transferi onaylamadığını dile getiren Baki, sonunda Zaniolo'nun Galatasaray’a transfer olduğunu söyledi.

JESUS, MERTENS VE TORREİRA'YI REDDETMİŞ

Fenerbahçe’deki transfer dönemlerine dair bir diğer önemli açıklama ise dikkat çekti.

Jorge Jesus’un transfer tercihleriyle ilgiliydi. Baki, "Lucas Torreira ve Dries Mertens bize önerildi. Ancak Jorge Jesus kısa boylu futbolcu sevmediği için, bu oyuncularla ilgili bir gelişme olmadı" ifadelerini kullandı.