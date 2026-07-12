FENERBAHÇE, uzun süredir gündemde olan forvet transferinde yeni bir sayfa açtı. Guirassy ile anlaşıp Borussia Dortmund duvarını aşamayan, Aston Villa ile el sıkışıp Ollie Watkins’i ikna edemeyen sarı-lacivertliler rotayı Crystal Palace’ın golcüsü Jean-Philippe Mateta’ya çevirdi. Çalışmaların başladığı günlerde 1.92’lik santrforun ismi üst sıralardaydı. Ancak İsmail Kartal’ın Guirassy ve Watkins’e öncelik verilmesini istemesi, görüşmelerinilerlemesini engellemişti.

DÜNYA KUPASI’NDA 3 MAÇTA OYNADI

ŞU anda gelinen noktada Mateta tekrar öne çıktı. Hem oyuncu hem de İngiliz ekibiyle temaslar başladı. Crystal Palace bir yıl kontratı kalan Mateta’dan bonservis geliri elde etmeyi hedefliyor ve tekliflere açık. 29 yaşındaki yıldızın da yeni bir macera arayışı dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli kulübe sıcak bakan Mateta önce kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Piyasa değeri 30 milyon Euro olan tecrübeli golcü şu anda Fransa Milli Takımı ile birlikte Dünya Kupası’nda. Ancak Mbappe’nin gölgesinde 3 maçta sadece 24 dakika süre bulabildi.