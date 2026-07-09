Fenerbahçe'de 8 yıl aradan sonra başkanlık görevine seçilen Aziz Yıldırım'ın seçim sürecinde vadettiği iki forvet takviyesinden biri Vedat Muriqi'ydi. Yıldırım, Kosovalı golcünün transferini tamamlarken gözler ikinci isme çevrilmişti.
Seçim haftası 'İstanbul'a gelmeye hazır' ifadeleri ile işaret edilen Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy'nin transferi ise çıkmaza girdi.
KARARINI VERDİ
Alman basını sarı lacivertlilere kötü haberi verdi. Bild'de yer alan habere göre, Guirassy, Fenerbahçe'ye transfer olmayı düşünmüyor. 30 yaşındaki futbolcunun, Avrupa'nın 5 büyük liginde kalmaya devam etmek istediği belirtildi. Borussia Dortmund'da geride kalan sezonda 46 maçta süre bulan Serhou Guirassy, 22 gol attı ve 6 asist yaptı.
Sarı-lacivertliler, bu gelişmenin ardından rotasını değiştirerek Aston Villa'dan Ollie Watkins için harekete geçti.