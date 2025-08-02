Yeni sezonda ilk resmi maçına UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Hollanda temsilcisi Feyenoord karşısında çıkacak Fenerbahçe'de gözler sakatlığı bulunan isimlere çevrildi.
Milli futbolcu İsmail Yüksek sakatlığının ardından takımla çalışmalara başladı. TRT Spor'un haberinde göre tedavi sürecini tamamlayan 26 yaşındaki oyuncunun, önümüzdeki günlerde tam kapasiteyle sahalara dönmesi bekleniyor.
İsmail Yüksek, sakatlığı sebebiyle kampta takımla antrenman yapamadı. Kulüp sağlık heyetinin çalışmaları sonucunda, tedavi süreci planlandığı şekilde ilerledi. İsmail Yüksek'in, Feyenoord karşısında kadroda olması bekleniyor.