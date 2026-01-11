Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray'la oynanan Süper Kupa maçında sakatlanan Levent Mercan’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen 25 yaşındaki futbolcunun en az 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbol A Takımımızın oyuncularından Levent Mercan’ın dün akşam oynanan Galatasaray maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."