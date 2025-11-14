2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Polonya, Hollanda'yı konuk etti. Polonya Milli Takımı'nda forma giyen Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, maçta sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.
MAÇA İLK 11'DE BAŞLADI
Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski, müsabakaya ilk 11'de başladı. Szymanski, maçın henüz 14'üncü dakikasında sakatlandı. Yıldız oyuncu, oyuna devam edemedi ve kenara geldi. Szymanski'nin yerine Bartosz Kapustka oyuna dahil oldu.
26 yaşındaki oyuncunun durumu yapılacak olan kontrollerden sonra belli olacak.