Transfer görüşmelerinde vites yükselten Fenerbahçe, eksik bölgelere takviye yapmak için düğmeye bastı.

Sarı lacivertliler, Exequiel Palacios ve Rodrigo Bentancur dışında yeni bir ismi daha gündemine aldı.

ROTA PREMİER LİG

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, Premier Lig ekiplerinden West Ham'da forma giyen Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez için oyuncu ve kulübüyle görüşmelere başladı.

Söz konusu haberde, Jose Mourinho'nun oyuncuyu kadrosunda görmeyi çok istediği ifade edildi. Fenerbahçe'nin yanı sıra 27 yaşındaki oyuncuya eski kulübü Ajax ve birkaç Avrupa ekibi daha talip oldu.

West Ham'ın ayrılık için yeşil ışık yaktığı Meksikalı orta saha, Fenerbahçe'nin de aralarında olduğu teklif yapan takımları değerlendirmeye alırken kararını kısa süre içinde verecek.

Piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösterilen 27 yaşındaki ön libero, geçen sezon West Ham formasıyla 28 lig maçında 1 asist kaydetti.