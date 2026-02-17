UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında 19 Şubat Perşembe günü İngiltere'nin Nottingham Forest ekibini konuk edecek Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirildi.

Salonda yapılan core çalışmasıyla başlayan idman, ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, taktik ve bireysel uygulamalarla tamamlandı.

Bu arada Fenerbahçe'ye Levent Mercan'ın ardından Archie Brown'dan da müjde geldi. İngiliz sol bek oyuncusu, bugünkü antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışmalara başladı. Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez ise sakatlığı sebebiyle antrenmanda yer almadı.