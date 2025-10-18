Fenerbahçe, stoper ve orta saha için rotayı Suudi Arabistan’a çevirdi. Savunmada, yönetimin hazırladığı listenin ilk sırasındaki isim de belli olurken hücum hattındaki öncelikli isim de ortaya çıktı.

Fanatik'in haberine göre, orta sahada Leon Goretzka konusunda Bayern Münih’in olumsuz yaklaşması sonrası Sergej Milinkovic-Savic, bir numaralı aday haline geldi.

Merih Demiral'ın Al-Ahli’yle, Savic’in ise Al-Hilal ile olan sözleşmeleri sezon sonunda bitecek.

Her iki kulüp de yıldızlarıyla yeni kontrat imzalamak istiyor.