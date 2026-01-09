Youssef En-Nesyri'nin performansının soru işareti olması sebebiyle yıldız bir santrfor arayışına giren Fenerbahçe'nin transfer gündeminde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Son olarak Faslı golcüye Premier Lig'den talip çıktığı iddia edildi.

The Athletic'in haberine göre En-Nesyri'ye Nottingham Forest'ın ilgisi var. Forvet arayışında olan İngiliz ekibinin listesinde Faslı golcünün de bulunduğu belirtildi.

LİSTEDE YER ALIYOR

Arnaud Kalimuendo'yu Frankfurt'a kiralık olarak gönderen ve ön bölgede yalnızca Igor Jesus alternatifi kalan Nottingham ekibi, bu doğrultuda golcü listesi hazırladı.

Haberin detayında Nottingham Forest'ın santrfor için bir numaralı tercihinin ise Mehdi Taremi olduğu aktarıldı. Taremi konusunda istenen gelişmelerin yaşanmaması halinde Artem Dovbyk ve Youssef En-Nesyri de listeye eklendi. Ancak En-Nesyri'nin sıcak iklime sahip bir ülkede oynama arzusu nedeniyle İngiltere'den gelebilecek tekliflere sıcak bakmadığı iddia edildi.

En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 25 maçta süre aldı. 28 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 8 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi. En-Nesyri'nin sarı-lacivertlilerle 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor..