Fenerbahçe'nin 2023-24 sezonunda Udinese'den 8.31 milyon euro ödeyerek transfer ettiği Rodrigo Becao, o dönem Sarı-Lacivertlilerin en çok bonservis ödediği stoper olarak rekor kırmıştı. Kanarya'da bir türlü sakatlıklardan kurtulamayan ve kadro dışı bırakıldıktan sonra Kasımpaşa'ya kiralanan Brezilyalı savunmacının, sezon sonunda ülkesine geri döneceği öne sürüldü.

Sabah'ın haberine göre 30 yaşındaki deneyimli stoper, ülkesinin köklü kulüplerinden Internacional ile anlaşma sağladı. Oyuncuyla bazı İtalyan kulüplerinin de ilgilendiği belirtilirken, Becao'nun tercihinin ülkesinden yana olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'de tüm kulvarlarda 38 maça çıkan Becao, 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.