Ara transfer döneminde Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri'nin ayrılığına izin verdikten sonra elinde santrfor profiline uygun tek isim Anderson Talisca kalan Fenerbahçe, şimdiden başta net bir golcü olmak üzere gelecek sezonun transferlerine hazırlanıyor.

Daha önce uzun süre Polonyalı yıldız Robert Lewandowski ismi gündeminde kalan Sarı-Lacivertlilere müjdeli haber ise İspanyol basınından geldi. AS, sezon sonu Barcelona'dan ayrılması gündemde olan 37 yaşındaki golcünün değerlendirdiği seçenekler arasında Fenerbahçe de olduğunu yazdı.

Katalan devindeki durum sözleşme gelişmelerine bağlı olan Polonyalı yıldız, kulüpten istediğini alamaması halinde opsiyonlarını değerlendirecek. Habere göre golcü futbolcunun seçenekleri arasında Fenerbahçe de yer alıyor.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELDİ

Daha önce de deneyimli santrforu gündemine alan Sarı-Lacivertlilerin de olası bir ayrılık ihtimalinde devreye girebileceği ifade edildi. Gol yollarında 'kafalarda soru işareti bırakmayacak' bir isme gitmek isteyen Kanarya, Lewandowski'nin durumunu yakından takip edecek.

Bu sezon Barcelona'da tüm kulvarlarda 30 maça çıkan Lewandowski, 13 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı. Polonya Milli Takımı ile de çıktığı 163 maçta 88 golü bulunan 37 yaşındaki yıldız futbolcunun Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri ise 9 milyon euro...