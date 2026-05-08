Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ile Hakan Safi'nin rakip olarak gireceği başkanlık seçimi öncesi bomba bir iddia gündeme geldi.

Sarı lacivertli ekibin UEFA’dan büyük bir para cezası alacağı iddia edildi.

NEDENİ LİMİT AŞIMI

Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre UEFA’nın, sarı lacivertli kulübe haziran ayının ilk haftasında yaklaşık 15 milyon Euro'luk ceza vermesi bekleniyor.

Haberde, cezanın büyük bölümünün finansal limit aşımı nedeniyle oluştuğu ve yönetiminin konuyla ilgili süreci yakından takip ettiği aktarıldı. Ali Koç döneminde yapılan transferlerin ödemeleri nedeniyle söz konusu cezanın kapıda beklediği ve kısa süre içinde resmiyete kavuşacağı ifade edildi.

Öte yandan Fenerbahçe'nin haziran ayının ilk haftasında yaklaşık 92 milyon Euro'luk ödeme yapması gerektiği ve 2026 sonuna kadar ödemesi gereken toplam borcunun ise 150 milyon Euro seviyesinde olduğu da iddia edildi. Seçim öncesi ortaya çıkan mali tablo, iki adaya şok etkisi yarattı.