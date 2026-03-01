ABD ve İsrail'in yaptığı saldırıya karşılık olarak, İran da orta doğudaki ABD üslerinin olduğu ülkeleri hedef aldı. Bunlardan biri de Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı olan Dubai Emirliği'ydi.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius’un Dubai'de mahsur kaldığı öğrenildi.

Sırbistan basınından Meridian Sport'un haberine göre; Jasikevicius ve üç Partizan oyuncusu da Dubai'de mahsur kaldı. Şu anda Dubai'den uçuşlar yapılamıyor. Haberi alan Fenerbahçe yönetimi Dubai Basketbol Takımı'nın Genel Müdürü Dejan Kamenjasevic ile iletişime geçerek, Jasikevicius'un güvenli bir şekilde Avrupa'ya gitmesine yardımcı olunmasını istedi.

Sporcuların ve antrenörlerin Avrupa'ya uçuş yapabilmeleri için Umman veya Suudi Arabistan gibi komşu ülkelere kara yoluyla geçişi planlanıyor.