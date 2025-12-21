Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’den sürpriz bir hamle geldi… Sarı-lacivertlilerin Angolalı ön libero Maestro ile anlaşma sağladığı öne sürüldü. Fanatik'e göre Fenerbahçe, Maestro ile anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler transferi bitirmek için Alanyaspor ile pazarlıklara başladı. Alanyaspor'un Maestro için kapıyı 6 milyon eurodan açtığı, Fenerbahçe'nin teklifinin ise 4.5 milyon euro olduğu belirtildi.

Sarı lacivertlilerin bu transferi kısa süre içinde bitirmek istediği öğrenildi. Bu sezon Süper Lig'de 13 maça çıkıp 992 dakika sahada kalan Maestro, 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.