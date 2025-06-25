Transferde yoğun bir çalışma yürüten Fenerbahçe’nin üç oyuncunun işini bitirmek üzere olduğu ortaya çıktı.

PSG’nin kadroda düşünmediği, geçen sezon kiralık oynayan Milan Skriniar'ın menajeri İstanbul’a davet edildi. 12 milyon Euro maaş alan Slovak stoperden rakamı 7’ye indirmesi talep edilecek. Fransız kulübünde ise herhangi bir sorun yok.

JADON SANCHO’DA RAKIP JUVENTUS

Jose Mourinho’nun çok istediği Jadon Sancho’nun bonservisi için Manchester United’a 18 milyon Euro teklif edildi. 10 milyon Euro maaş önerilen 25 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusunun kararı bekleniyor. Juventus’un da takibindeki Sancho’ya en yüksek ücreti Fenerbahçe verdi, avantajlı konuma geçti.

MATEJA KEZMAN BAŞROL OYNUYOR

Ve Sergej Milinkovic-Savic… 30 yaşındaki Sırp orta sahanın menajerliğini Fenerbahçe’nin eski yıldızlarından Mateja Kezman yapıyor. Görüşmeler onun üzerinden yürütülürken Al Ahli’ye kiralama teklifi yapıldı. Yıllık 25 milyon Euro maaş alan Savic’e de 10 milyon Euro önerildi.

Fenerbahçe yakın zamanda bu üç oyuncuyu kadrosuna katıp hem taraftarının gönlünü almayı hem de kadrosu nu güçlendirmeyi planlıyor.