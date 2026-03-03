Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü haftasında yarın Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Sakatlık krizi ile boğuşan Fenerbahçe'de son olarak Domenico Tedesco da viral enfeksiyon ve yüksek ateş sebebiyle Antalyaspor deplasmanı öncesinde müşahede altına alınmış ve kulübede yer alamamıştı.

SON İDMANDA YOK

TRT Spor'un haberine göre; Domenico Tedesco, hastalığının ardından henüz hastaneden çıkamadı. Fenerbahçe'de Teknik Sorumlu Zeki Murat Göle'nin son antrenmanda Max Urwantschky ve Umberto Tedesco ile birlikte takımın başında olduğu ifade edildi.

Haberin detayında hastanede dinlenen Tedesco'nun, çarşamba günü oynanacak Gaziantep FK maçı için Gaziantep'e de gitmeme durumu olasılığının yüksek olduğu belirtildi. İtalyan çalıştırıcının durumuna çarşamba sabahı son kez bakılacağı ve karar verileceği dile getirildi.