Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe’de Ange Postecoglou gündeme geldi. Sarı lacivertli yönetimin 60 yaşındaki teknik adamın şartlarını sorduğu belirtildi. Şu an herhangi bir takım çalıştırmayan Ange Postecoglou son olarak Tottenham'ın başındaydı.

Postecoglou yönetiminde geride kalan sezonda UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaşan Tottenham, Premier Lig'de ise beklenen sonuçları alamamıştı.

Öte yandan Teng Hag ile yolları ayıran Bayer Leverkusen’in de Postecoglou’yu gündemine aldığı iddia edildi.

BİR DİĞER ADAY SPALETTİ

Teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe’nin görüştüğü isimlerden birisi de Luciano Spalletti. Spaletti, son olarak İtalya milli takımının başındaydı. Başarılı teknik adam Udinese, Roma, Zenit, Inter ve Napoli gibi takımları çalıştırmıştı.