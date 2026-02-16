Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin yeniden renklerine bağlamak için teklif götürdüğü Vedat Muriqi'e RCD Mallorca ayrılık için izin vermemişti.

Sarı lacivertli ekibin transferini tamamlayamadığı Kosovalı yıldız, performansıyla bir kez daha İspanya'da gündem oldu.

KAFA GOLÜNDE ZİRVEDE

RCD Mallorca, La Liga’nın 24. haftasında sahasında Real Betis’e 2-1 mağlup oldu. İlk yarıda yediği gollerle geriye düşen Mallorca Vedat Muriqi’nin kafa golüne rağmen sahadan puansız ayrıldı. Kosovalı golcü, bu sezon Avrupa'nın en iyi beş liginde kafa vuruşuyla en çok gol atan oyuncu oldu. 2010/11 sezonunda 6 kafa golü kaydeden bir eski Fenerbahçeli yıldız Pierre Webó'dan bu yana tek bir sezonda 6 kafa golü atan ilk Mallorca oyuncusu oldu.

MNAPPE'NİN PEŞİNDE

La Liga’da gol krallığı mücadelesini sürdüren Vedat Muriqi, kaydettiği 16 gole ikinci sırada yer alıyor. La Liga'nın gol krallığı yarışında zirvenin sahibi ise Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe. Milli yıldız Arda Güler'in takım arkadaşı kaydettiği 23 gol, krallık yarışının ilk sırasında yer alıyor. Avrupa basını iki golcünün performansı ve Muriqi’nin gol yollarındaki etkisini manşetlerine taşıdı.